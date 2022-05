,,Cartita", chiar seful Brigazii de Operatiuni Speciale din Brasov. Acesta a fost retinut in urma perchezitiilor

Seful Biroului de Operatiuni Speciale din Brasov a fost retinut in seara de 18 mai in urma perchezitilor facute de procurorii DNA. Dosarul vizeaza mai multe infractiuni, printre care si dezvaluirea de informatii cheie care ar fi stricat mai multe anchete. Procurorii DNA au facut, miercuri, cinci perchezitii in judetul Brasov intr-un dosar penal ce vizeaza mai multe infractiuni, intre care oferirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii, informatii, compromiterea intereselor justitiei, ... citeste toata stirea