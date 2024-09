"Cartitele" de la Racos au intrat adanc in munte. Eleni - 530 m, Varvara - 350 m

Primele doua TBM-uri (Tunnel Boring Machines, cumoscute popular si sub denumirea "cartite") lansate de Aktor pentru a fora cele doua tuneluri feroviare gemene care leaga Racos de Apata sunt deja intrate adanc in munte. Aceste doua tuneluri prin munte, care vor avea fiecare lungimea de cate 6,9 km, fac parte din calea ferata Brasov-Simeria, din Coridorul Rin-Dunare, sectiunea Brasov - Sighisoara, sectorul Apata-Cata, care a intrat in modernizare in urma cu mai multi ani.10-15 metri pe ... citește toată știrea