carVertical: Una din cinci masini rulate au kilometrajul modificat, iar mai bine de jumatate au fost avariate

carVertical, lider in furnizarea de rapoarte despre istoricul auto, lanseaza in Romania "Indexul de Transparenta a pietei auto", care analizeaza tranzactiile cu masini rulate din Europa si face un clasament al celor mai transparente piete auto second-hand.Romania ocupa locul 20 din cele 23 de tari care au fost analizate in acest studiu carVertical si are una dintre cele mai putin transparente piete de masini rulate din Europa. Una din cinci masini rulate are kilometrajul dat inapoi, iar ... citeste toata stirea