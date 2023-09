Tinerii cu varsta intre 18-26 de ani, care au nevoie de adeverinte medicale pentru inscrierea la facultate, trebuie sa stie ca aceste documente se elibereaza, in mod gratuit, de catre medicul de familie, in urma consultatiei medicale, daca sunt asigurati in sistemul de asigurari sociale de sanatate.Verificarea electronica a calitatii de asigurat se realizeaza prin accesarea site-ului CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html.In situatia in care indepliniti conditiile, ... citeste toata stirea