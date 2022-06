CAS Brasov: Ajutorul de 700 de lei nu se va lua in calcul la plafonul pentru compensarea medicamentelor

Casa de Asigurari de Sanatate Brasov a facut o serie de precizari privind ajutorul financiar in cuantum de 700 de lei pe care il vor primi, in luna iulie, pensionarii cu venituri sub 2.000 de lei."Conform actelor normative in vigoare, in luna iulie a anului 2022 se acorda un ajutor financiar in cuantum de 700 de lei pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat si beneficiarilor de drepturi prevazute de legi cu caracter special, platite de ... citeste toata stirea