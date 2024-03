"Casa Albastra" de la Sona, loc de creatie pentru artisti in rezidente de doua luni

Sorina Vasilescu (Vazelina), ilustratoare, designer grafic si autoare de benzi desenate, si duo-ul Maria Mandea si George Marian Predut, parte din colectivul "Super:Serios", sunt invitatii editiei pilot Sona AIR (Artists in Residence). Este vorba despre un program de rezidenta artistica al Fundatiei Stefan Caltia ce isi propune sa sustina artistii si creativii in dezvoltarea proiectelor proprii.Artistii selectati vor lucra timp de doua luni la proiectelor lor, fiind gazduiti in Casa Albastra ... citește toată știrea