Casa Baiulescu din Brasov intra in reabilitare

Casa Baiulescu, cladire monument istoric amplasata in Livada Postei din municipiul Brasov, va intra in reparatii. Cladirea este in proprietatea Consiliului Judetean Brasov, iar indicatorii tehnico-economici aferenti investitiei vor fi supusi aprobarii in sedinta de plen de azi, 31 august.Conform proiectului de hotarare, valoarea lucrarilor ce se vor realiza la acest imobil este estimata la 6,9 milioane de lei, cu tot cu TVA, iar interventiile vor dura 24 de luni.La Casa Baiulescu, in care ... citeste toata stirea