Restaurata cu multi ani in urma, Casa Baiulescu din Brasov (din Livada Postei) va intra in reabilitare. Proiectul este in etapa pregatirii documentatiilor tehnice, care urmeaza a fi realizate de un consultant contractat de Biblioteca Judeteana Brasov, acesta urmand a fi stabilit in urma unei licitatii electronice.Conform anuntului publicat pe platforma electronica de achizitii publice, valoarea contractului este estimata la 594.199 lei, iar termenul de