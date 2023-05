Un proiect de lege initiat de Guvern si ajuns in Senat, unde se afla in dezbateri, isi propune sa aduca o serie de modificari majore in domeniul constructiilor. Una dintre marile noutati vizeaza construirea fara autorizatie a caselor la sate.Potrivit proiectului de lege privind Codul amenajarii teritoriului, urbanismului si constructiilor (CATUC) proprietarii terenurilor aflate in mediul rural pot construi case pana la 150 de metri patrati fara autorizatie, doar pe baza unei notificari a ... citeste toata stirea