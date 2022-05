"Casa" cu plaja si piscina, pentru broastele testoase abandonate de brasoveni

Ricci (foto) este o broasca testoasa, in varsta de 5 ani, abandonata intr-un acvariu foarte mic, un animalut care i-a inspirat pe cei de la Asociatia Milioane de Prieteni, care vrea sa construiasca un spatiu adecvat pentru aceste animalute de casa, pentru ca sunt din ce in ce mai multe abandonate, in Brasov. Oamenii le cumpara, iar apoi le abandoneaza.Acesta ar urma sa fie amenajat la Zarnesti, la sanctuarul de ursi, acolo unde exista deja o ferma pentru tot felul de animale domestice ... citeste toata stirea