Casa de Sanatate plateste... facturile la utilitati

Un program pilot din Marea Britanie prevede ca medicii de familie pot prescrie, pe langa tratamentele medicale, si... incalzire. De aceste asa-numite retete pentru incalzire termica vor beneficia pacientii ale caror boli se deterioreaza grav daca stau in frig, iar motivul este unul cat se poate de simplu: autoritatile vor sa reduca astfel cheltuielile din spitale. Asadar, in loc sa se interneze in spital, omul se trateaza acasa, iar ... citeste toata stirea