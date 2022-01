In noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 23.00, pompierii brasoveni au fost anuntati de producerea unui incendiu la o casa cu etaj, in localitatea Moieciu de Sus. La fata locului s-au deplasat 3 autospeciale cu apa si spuma, o autoscara si un echipaj SMURD."Cand au ajuns echipajele la fata locului, incendiul se manifesta cu flacari violente pe o suprafata de aproximativ 250 mp. ... citeste toata stirea