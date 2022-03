Casa Judeteana de Pensii Brasov are 97 de bilete de tratament in seria a 3-a

Casa Judeteana de Pensii (CJP) Brasov aduce la cunostinta pensionarilor si a asiguratilor care au depus cereri de acordare a unui bilet de tratament pentru luna aprilie 2022 ca institutia distribuie biletele de tratament pentru seria 3 a anului 2022, cu data de plecare in statiune cu incepere din 8.04.2022.Casa Judeteana de Pensii Brasov a primit pentru aceasta serie bilete de tratament atat in statiunile in care Casa Nationala de Pensii Publice detine baze ... citeste toata stirea