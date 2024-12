Casa Klein, construita in 1727, va intra intr-un proces de restaurare

Parohia Ortodoxa Romana Fagaras II, cu sediul in Fagaras, strada Sf. Constantin Brancoveanu, nr. 21, judetul Brasov, in calitate de Beneficiar, a demarat proiectul "Consolidarea, restaurarea si punerea in valoare a Casei Inocentiu Micu Klein".Proiectul este cofinantat in baza contractului numarul 50 din 18.11.2024 de catre Institutul National al Patrimoniului (INP) prin Apelul de finantare din Timbrul Monumentelor Istorice sesiunea II/2024, subprogramul actiuni tematice "Case ... citește toată știrea