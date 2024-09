Casa Nationala de Pensii, noi precizari in cazul in care valoarea de pe cupon cu corespunde cu cea din decizia de recalculare

Casa Nationala de Pensii vine cu noi precizari in cazul in care valoarea de pe cupon cu corespunde cu cea din decizia de recalculare. Diferentele cuvenite intre pensia recalculata si pensia incasata vor fi achitate ulterior.Casa Nationala de Pensii transmis, joi, noi precizari in legatura cu pensiile si deciziile de recalculare a pensiilor, referindu-se la situatiile in care pe talonul de pensie din luna septembrie valoarea nu corespunde cu cea din decizia de recalculare.De asemenea, ... citește toată știrea