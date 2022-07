Casa plina la Sanpetru

Comuna Sanpetru va avea un centru inedit de servicii sociale, realizat de Asociatia Zi de Bine in parteneriat cu Asociatia BertaLand. Mai exact, in comuna va fi deschis un asezamant destinat batranilor abandonati in spitale sau care traiesc singuri, copiilor care provin din familii cu situatii financiare precare, dar si animalelor abandonate. Lucrarile la centru sunt pe ultima suta de metri, iar reprezentantii celor doua asociatii au anuntat ca acesta va fi inaugurat la finalul acestei luni. ... citeste toata stirea