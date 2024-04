Casa Regelui s-a redeschis pentru vizitare. Cu banii din bilete, copii din Viscri vor merge la Charles al III-lea, acasa

Casa din Viscri a Regelui Charles III s-a redeschis publicului pentru un nou sezon de vizitare. Sura reconvertita a proprietatii traditionale sasesti gazduieste, in premiera in Romania, expozitia "The Darkness Within, Copsa Mica 1988 - 1995", o explorare tulburatoare a impactului pe care industrializarea fortata o are asupra omului si a mediului inconjurator, prin lentila fotografului britanic Barry Lewis. Munca sa, ulterior publicata in revista "Life", a fost onorata cu prestigiosul premiu ... citește toată știrea