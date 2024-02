Casatorii in muntii Fagaras, la 1.550 de metri altitudine

Indragostitii sunt invitati sa spuna "Da" de Dragobete la Cabana Barcaciu, aflata la 1.550 de metri in Muntii Fagaras, unde vor primi un certificat de casatorie, valabil o singura zi, a anuntat Consiliul Judetean (CJ) Sibiu printr-un comunicat de presa.Totul se va intampla sambata, 24 februarie, in cadrul unei iesiri in natura organizata in cadrul Programului Anii Drumetiei, la care sunt invitati atat indragostitii, cat si iubitorii potecilor de munte."Este un traseu deosebit de frumos, ... citește toată știrea