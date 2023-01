"Cascada" Brasov - Mures pe DN 13: 171 de amenzi

Politistii din cadrul Serviciului Rutier Brasov au desfasurat, la data de 26 ianuarie, o actiune in sistem "Cascada", pe DN 13."Actiunea s-a desfasurat in colaborare cu Serviciul Rutier Mures si a avut ca principal scop depistarea si sanctionarea conducatorilor auto care incalca regimul legal de viteza, in zonele unde au fost inregistrate evenimente rutiere pe fondul nerespectarii acestei reguli de circulatie", a precizat Daniel Zontea, purtator de cuvant IPJ Brasov.Astfel, ... citeste toata stirea