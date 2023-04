Politistii din cadrul Serviciului Rutier Brasov au dispus retinerea unui barbat, dupa ce acesta a condus autovehiculul pe drumurile publice in timp ce se afla sub influenta alcoolului si fara sa detina permis de conducere.Duminica, 23 aprilie, in jurul orei 20.00, un barbat, de 36 de ani, din localitatea Feldioara, pe fondul consumului de alcool, s-a rasturnat cu autovehiculul pe care il conducea, in afara partii carosabile a DC 36, intre localitatile Crizbav si Feldioara.Politistii sositi ... citeste toata stirea