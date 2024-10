Casele pentru specialisti de la Victoria au trecut de etapa fundatiilor

Incepute in luna septembrie a acestui an, lucrarile la cele doua blocuri de locuinte "nZeb" (cu consum redus de energie) de la Victoria au trecut de prima etapa de constructie. Astfel, primarul orasului Victoria, Camelia Bertea, a anuntat ca in prima faza s-a lucrat la terasament si fundatie pentru ambele cladiri. Urmeaza in a doua etapa sa fie adusa partea modulara a acestora, care va fi montata la fata locului."Blocurile vor fi finalizate anul viitor si vor avea o foarte buna eficienta ... citește toată știrea