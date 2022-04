"Casuta cu carti", proiectul prin care creste numarul cartilor citite la Codlea

Pentru facilitarea accesului la lectura, Ovidiu Paraschivescu a initiat, la Codlea, proiectul "Casuta cu carti". Multi cititori de pe alte meleaguri trimit carti in orasul brasovean. Marele filosof Immanuel Kant spunea ca "Omul nu poate deveni om decat prin educatie". Codleanul Ovidiu Paraschivescu a preluat acest citat si l-a transformat in deviza unui proiect pe care l-a initiat in orasul brasovean, "Casuta cu carti". Aceasta este o biblioteca stradala, de mici dimensiuni, unde pasionatii de ... citeste toata stirea