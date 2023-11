Cheltuielile cu parlamentarii in prima jumatate a acestui an au fost de 141.948.314 lei, potrivit datelor publicate pe site-urile Camerei Deputatilor si Senatului, transmite Agerpres.Lunar, aceste cheltuieli au fost de:* in ianuarie: 14.482.156 lei - Camera Deputatilor, 5.219.451 lei - Senatul;* in februarie: 15.920.181 lei - Camera Deputatilor, 5.594.382 lei - Senatul;* in martie: 18.390.811 lei - Camera Deputatilor, 6.473.705 lei - Senatul;* in aprilie: 18.015.149 lei - Camera ... citeste toata stirea