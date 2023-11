Romania are una dintre cele mai putin transparente piete de masini rulate din Europa. La polul opus, tarile in care exista un nivel ridicat de transparenta pe piata auto second-hand sunt: Regatul Unit, Germania si Elvetia.Romania ocupa locul 21 din cele 25 de tari incluse in "Indexul de Transparenta" realizat de carVertical, regasindu-se pe lista celor mai putin transparente piete de masini second hand din Europa. Aproape 66% dintre masinile analizate sunt importate din alte tari, in timp ce ... citeste toata stirea