Cat costa sa pornim 22 de cismele si 12 fantani arteziene? 3 milioane de lei pe an, intretinerea

Primaria Brasov cauta o firma care sa se ocupe de repararea si intretinerea fantanilor arteziene si a cismelelor din oras in urmatorii 4 ani. Anuntul licitatiei, cu o valoare estimata de 12.508.708 lei, cu TVA, a fost postat pe platforma electronica de achizitii publice, iar ofertele din partea firmelor interesate sunt asteptate pana in 12 mai.In baza acestui contract, prestatorul va trebui sa faca revizia tehnica a fantanilor, sa regleze debitul la punerea in functiune, sa verifice zilnic ... citeste toata stirea