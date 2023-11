Daca vreti sa petreceti Craciunul sau Revelionul in Poiana Brasov, inca mai puteti alege dintre ofertele pregatite de pensiuni sau hoteluri.La un hotel de patru stele din Poiana, preturile variaza intre 500 si 900 de euro de persoana, in functie de perioada aleasa, tipul camerei si mesele incluse."Avem oferta de Craciun, cu un tarif de la 595 euro de persoana, camera dubla, iar cea de Revelion cu un tarif de la 995 euro pe persoana, loc in camera dubla. Ambele oferte sunt pentru un sejur de ... citeste toata stirea