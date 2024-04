Cat costa un kilogram de branza din lapte oaie in pietele din tara

Institutul National de Statistica a realizat un top al preturilor la diverse produse alimentare in pietele din tara. Datele cuprinse in Buletinul Statistic de Preturi se refera la preturile valabile in luna februarie a acestui an. De mentionat ca lipsesc informatii despre Bistrita, Cluj-Napoca si Miercurea Ciuc.Clasamentul INS arata ca cea mai ieftina branza din lapte de oaie se gaseste la Constanta, ... citește toată știrea