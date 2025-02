Cat costa un pasaport electronic simplu in 2025. Ce acte sunt necesare?

Obtinerea unui pasaport, document necesar pentru a calatori in afara spatiului european, s-a simplificat de la 1 ianuarie 2025. Mai mult, pasaportul poate fi livrat la adresa de domiciliu.Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice se depun personal la serviciile publice comunitare de pasapoarte in a caror raza de competenta au domiciliul solicitantii. In strainatate, cererile pot fi depuse la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei.In cazul in care ... citește toată știrea