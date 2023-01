Cat costa viata unui om, daca este omorat de urs? Decizia statului

La propunerea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta din data de 4 ianuarie 2023, HG privind modalitatea de acordare a despagubirilor pentru pagubele si/sau daunele produse de speciile de fauna de interes cinegetic cuprinse in anexele nr. 1 si 2 la Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006 si unele masuri de punere in aplicare a acesteia.Actul normativ aprobat prevede o procedura mai operativa de constatare si de stabilire a ... citeste toata stirea