Cat de aproape este Romania de recesiune? Raspunsul lui Mugur Isarescu: romanii trebuie sa stie ce ii asteapta

Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a afirmat ca Romania nu are recensiune si nu exista nici o prognoza care sa arate ca tara noastra s-ar putea indrepta in aceasta directie.Mugur Isarescu a fost intrebat joi, intr-o conferinta de presa, cat de aproape este Romania de recesiune, relateaza News.ro."Nu suntem pe recesiune. Nu cred ca suntem nici in directie. Din grafic o sa vedeti ca cu consum ... citește toată știrea