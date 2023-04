Industria bancara europeana a facut fata provocarii generate de criza declansata in martie, a declarat Christian Sewing, directorul general al Deutsche Bank AG, potrivit Bloomberg si Reuters."Ultimele saptamani au fost un test pentru industria financiara europeana - dar am rezistat bine", a declarat Sewing la o conferinta de presa luni, unde a vorbit in rolul sau de sef al lobby-ului bancar german BDB, scrie Bloomberg.El a spus ca ... citeste toata stirea