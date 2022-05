Cat de nesanatoasa este slanina cu ceapa?

Renumitul neurochirurg si profesor universitar, medicul brasovean Vlad Ciurea, a explicat ca, pentru a avea un organism sanatos, trebuie sa invatam ce inseamna echilibrul. Profesorul sustine ca lumea ar trebui sa invete sa manance hrana naturala, ca in copilarie."Sa mancam ce am invatat sa mancam in copilarie. Acele prime elemente se implementeaza in celule noastre. (...) Este foarte greu sa schimbi alimentatia. In primul rand, alimentatia sanatoasa pe care o stim si o credem este alimentatia ... citeste toata stirea