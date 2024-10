Cat de periculos este sa schimbi doar doua cauciucuri la masina inainte de venirea iernii

Nu putini sunt proprietarii de vehicule care, in cautarea economiei, decid sa schimbe doar 2 din cele 4 anvelope ale masinii lor, de obicei anvelopele din fata, pentru a avea un control mai bun. Desi pare tentanta din punct de vedere al costurilor, aceasta miscare poate avea consecinte grave si costisitoare, mai ales daca vehiculul este cu tractiune integrala.Pe scurt, intr-o masina putem gasi in principal doua tipuri de tractiune integrala: permanenta, in care cuplul motor este distribuit ... citește toată știrea