Cat de repede creste industria jocurilor video din Romania?

342 de milioane de dolari - aceasta este prognoza privind cifra de afaceri a industriei jocurilor video in Romania in acest an. Comparativ, aceeasi industrie in Statele Unite (top 1) produce 46 de miliarde de dolari, iar in Brazilia (top 10) produce 2.6 miliarde de dolari. La nivel european, se asteapta ca industria sa atinga o valoarea de aproximativ 36 de miliarde de dolari pana la sfarsitul anului.Astfel, se poate spune ca Romania este inca la inceput de drum, privind cifra de afaceri. ... citește toată știrea