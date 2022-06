Cat de valorosi sunt lipitanii de la Sambata de Jos?

Miercuri, 1 iunie, incepand cu ora 11.00, in incinta Hergheliei de la Sambata de Jos a avut loc un show ecvestru destinat in special sarbatoritilor zilei. Sute de copii, insotiti de parinti sau cadre didactice, precum si turisti adulti au luat parte la demonstratii de dresaj la trasura, demonstratii de maraton la trasura cu un cal si cu doi cai in tandem, progres de dresaj academic, dresaj spaniol si prezentarea cailor de concurs ai unitatii.In cadrul spectacolului, pe langa driverul Andrei ... citeste toata stirea