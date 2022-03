Cat mai tine frigul. Prognoza meteo pana pe 13 martie

Vremea ramane rece si in urmatoarele zile, in toate regiunile, pana pe 8 martie, cand temperaturile incep sa urce usor.Prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), publicata luni, arata ca vremea se va raci in urmatoarele doua saptamani (28 februarie - 13 martie),iar precipitatiile, slabe cantitativ, isi vor face simtita prezenta in unele regiuni in primele zile ale lunii martie si dupa 6-7 martie.In TransilvaniaVremea va fi rece in cea mai mare parte a intervalului de ... citeste toata stirea