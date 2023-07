Un start-up din Bucuresti a lansat recent prima platforma din Romania bazata pe Inteligenta Artificiala care intermediaza vanzari de masini second hand.Platforma permite vanzarea si cumpararea rapida de autoturisme rulate, pe baza pretului corect calculat aproape instantaneu si propus de softul de inteligenta artificiala, care compara aproximativ 2 milioane de anunturi listate in ultimii doi ani si preturile de vanzare.Instant.ro ofera un plus de incredere intregului proces de ... citeste toata stirea