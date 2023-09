Constantin Zapan (43 de ani), violatorul care in luna noiembrie 2022 a rapit si violat doua fetite din comuna Vama Buzaului, judetul Brasov, a fost condamnat luni, 11 septembrie 2023, la 35 de ani de inchisoare cu executare - pedeapsa record in Romania pentru astfel de fapte. Individul va executa doar 30 de ani, adica pedeapsa maxima in Romania.Pe hartie: 1.000.000 de lei pentru fiecareJudecatoria Brasov a admis si actiunile civile formulate de procurorul de caz si de catre DGASPC pentru ... citeste toata stirea