Cat timp se cautau bani, valoarea unui proiect ce viza reteaua de termoficare a Brasovului a "explodat"

Chiar daca a fost aprobat in anul 2020 de Consiliul Local Brasov, un proiect privind reabilitare retelei de termoficare din zona Florilor nu a ajuns in etapa inceperii lucrarilor. In aceste conditii, joi, intr-o sedinta de indata, consilieri locali brasoveni au aprobat o noua valoare a investitiei. Diferenta este una semnificativa. Astfel, daca in anul 2020, valoarea proiectului era estimata la 35,6 milioane de lei, acum, dupa ce au fost refacute calculele, costul estimat al investitie a ajuns ... citeste toata stirea