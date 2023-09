Daca de obicei ii pui copilului in farfurie o portie egala cu a ta, afla ca faci o greseala majora. Copilul tau nu trebuie sa manance cat tine. Daca iti doresti ca el sa nu aiba probleme cu kilogramele in plus, nu il mai forta sa manance o farfurie plina de mancare. Pana la varsta de 5-6 ani portia unui copil nu trebuie sa fi mai mult de jumatate din portia unui adult."Pana pe la 5-6 ani portia unui copil nu trebuie sa fi mai mult de jumatate din portia unui adult. La 10 ani, 2/3 din portia ... citeste toata stirea