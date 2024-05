Cat va costa parcarea la Aeroportul Brasov

In sedinta de plen a Consiliului Judetean Brasov de saptamana trecuta au fost aprobate tarifele pentru parcarea auto la Aeroportul International Brasov-Ghimbav.Astfel, pentru primele 6 ore de stationare, va fi perceput un tarif de 5 lei pe ora. Daca masina va fi lasata in parcarea aeroportului intre 6 si 12 ore, taxa este de fix 45 de lei, iar intre 12 si 24 de ore, de 60 de lei. Pentru fiecare 24 de ore suplimentare se vor plati cate 50 de lei.Concret, in cazul in care autovehiculul ... citește toată știrea