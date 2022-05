Catacombele Brasovului, iar "descuiate" fara ca nimeni sa stie

Usile fostului Brasov Underground Museum (BUM), inaugurat in luna iunie a anului trecut de Asociatia Amural si inchis la inceputul lunii august, au fost redeschise zilele trecute. Astfel, vineri, 13 mai, si sambata, 14 mai, curiosii puteau intra in catacombe, de unde au fost scoase piesele fostei expozitii. Practic, in catacombe au ramas numai cablurile electrice, cateva indicatoare si litera "B" de la "BUM". Cel mai probabil, la catacombe, cineva a uitat sa incuie usile, sau le-a descuiat ... citeste toata stirea