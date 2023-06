Consilierul local Catalin Anton a declarat astazi, intr-o conferinta de presa, ca la cluburile FC Brasov si Corona, care se doresc zone sportive de performanta ale Brasovului, sunt in continuare probleme. Asta in contextul in care acestea vin sa cera Consiliului Local "bani peste bani", iar sportivi din Brasov sunt tot mai putini."Discutia initiala in Consiliul Local a fost ca fotbalul se va orienta in timp catre sponsori privati, pentru a degreva bugetul local. Bugetul pentru sezonul ... citeste toata stirea