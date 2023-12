Catalin Chereches, aflat in arest in Germania, a refuzat extradarea simplificata, care ar fi durat in jur de 10 zile. Ministrul de Interne spune ca pe procedura obisnuita poate fi extradat in 30-45 de zile.Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a explicat ca fostul primar din Baia Mare, Catalin Chereches, va fi extradat din Germania prin procedura obisnuita care ar putea dura, din practica anterioara, 30-45 de zile, el refuzand sa fie extradat prin procedura simplificata care ar dura 10 zile, ... citeste toata stirea