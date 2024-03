Catalin Chereches, extradat in Romania. Cat a platit statul pentru repatrierea fugarilor condamnati

Politia Romana anunta ca fostul primar din Baia Mare Catalin Chereches va fi adus in tara pentru executarea pedepsei cu inchisoarea, la o data care va fi stabilita de comun acord cu partenerii germani.Anuntul vine dupa ce Tribunalul Regional din Munchen a decis, miercuri, ca fostul primar din Baia Mare, Catalin Chereches, va fi extradat in Romania pentru executarea pedepsei de cinci ani de inchisoare pentru luare de mita.Europa Libera relateaza ca judecatorii din Munchen nu au luat in ... citește toată știrea