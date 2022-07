Catalin Drula a fost ales presedinte USR

Catalin Drula a fost ales duminica, 10 iulie, noul presedinte al USR, dupa ce a obtinut 71,3% din voturi la alegerile interne. "Am cerut un mandat clar si partidul mi l-a dat. Pentru a face opozitie pe bune actualei puteri falimentare, pentru organizare si seriozitate, pentru a da premierul Romaniei in 2024. USR a trecut prin etape firesti de dezvoltare. O miscare civica, cetateneasca. Intrarea in parlament si consilii locale. Lupta cu Dragnea. Confirmarea in alegeri. Guvernarea. Este timpul ... citeste toata stirea