Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu a fost desemnat, luni, in functia de premier interimar pana la instalarea noului Guvern.Presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe Catalin Predoiu pentru functia de premier interimar, convocand partidele la consultari.Predoiu va indeplini atributiile premierului pana la formarea noului Guvern. Este vorba despre o perioada de cateva zile in care Guvernul interimar are atributii limitate, doar de administrare a treburilor curente.Presedintele Klaus ... citeste toata stirea