"Catapultat" in giratoriu, copil de 6 ani in masina

Un accident rutier a avut loc miercuri, in jurul orelor 17.30, pe ocolitoarea Brasovului (VO1K), in sensul giratoriu de la intersectia cu drumul judetean spre Tarlungeni (DJ103A).In urma evenimentului (coliziune intre doua autoturisme, dintre care unul a fost catapultat de forta impactului in scuarul giratiei) au rezultat doua victime constiente, intre ele un copil in varsta de 6 ani, iar prin Dispeceratul 112, la fata locului au fost mobilizate de urgenta doua echipaje SMURD si o ... citeste toata stirea