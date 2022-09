Cate absente ale elevilor pot motiva parintii in acest an, dupa ce s-a renuntat la semestre

Ca si pana acum, absentele elevilor pot fi motivate si in baza cererilor scrise ale parintilor, nu doar in baza unor documente emise de medici. Chiar daca numarul total de absente pe care le pot motiva parintii intr-un an a ramas acelasi, respectiv 40, noul regulament scolar, ce a intrat in vigoare in aceasta luna, a introdus o conditie suplimentara legata de numarul de absente ce pot fi motivate de parinti, care inseamna, in unele cazuri, o reducere a acestora.Astfel, potrivit noului ... citeste toata stirea