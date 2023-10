"In prima saptamana de cand acest serviciu este functional au fost ridicate 13 autoturisme care puneau in pericol siguranta pietonilor si a celorlalti soferi. Vorbim de masini care stationau pe trecerile de pietoni, masini care blocau un sens de circulatie, unele parcate chiar in dreptul liniei continue, inclusiv in curba. Doi dintre soferi si le-au recuperat pe loc si au platit doar taxa de 625 de lei pentru ridicarea autovehiculului. In celelalte 11 cazuri soferii si le-au recuperat din zona ... citeste toata stirea